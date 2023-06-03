الشيخ بكيرات: المرابطون رأس الحربة في مواجهة مخططات تقسيم الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات، أن المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، يملثون رأس الحرة في مواجهة مخططات الاحتلال والمستوطنين لتقسيم المسجد وفرض وقائع تهويدية جديدة.وقال بكيرات إن "الأقصى لن يقسم رغم كل التحريض الذي تشنه حكومة الاحتلال، من أجل تقسيم المسجد المبارك مكانياً وزمانياً".وذكر أن "المسجد الأقصى لن يقسم ما دام هناك أمة لا يمكن لها أن تترك الأقصى وحيداً، ورأس الحربة في هذه الأمة هم الذين يرابطون في المسجد المبارك".وبيّن أن الاحتلال يحاول تقسيم الأقصى زمانياً من خلال باب المغاربة، ومكانياً من خلال باب الرحمة والجهة الشرقية.وشهد عام 2023 استمراراً لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسيين والمسجد الأقصى المبارك، في تأكيد واضح على إجرامه ومواصلة مخططات التهويد والاستيطان بحق المدينة المقدسة.ورصد مركز معلومات فلسطين “معطى” (2209) انتهاكات للاحتلال ومستوطنيه في القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو/أيار الماضي، أدت إلى استشهاد (8) مقدسيين، وإصابة (632) آخرين.وبلغ عدد المبعدين عن القدس والمسجد الأقصى خلال العام الجاري (47) مبعداً، جلهم من النشطاء المقدسيين والمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك والمدافعين عنه.