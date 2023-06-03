أردوغان يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

رام الله - دنيا الوطنأدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اليمين الدستورية، إيذانا ببدء ولايته الرئاسية الجديدة، والتي تستمر لخمس سنوات.وجاء في نص قسم اليمين: "أقسم بالحفاظ على استقلالية الدولة، وسيادتها الكاملة، ووحدة أراضيها، والحفاظ على إرادة الشعب وفق الديمقراطية، ومراعاة حقوق الإنسان، والحرية، وعدم التنازل عن هذه الحقوق، ورفع شأن وشرف دولتنا، وممارسة وظيفتي رئيسا بكل حيادية".وعقب تنصيبه، سيتوجه أردوغان لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ثم إلى المجمع الرئاسي للمشاركة في مراسم "بدء المهام".ويشارك قرابة 78 مسؤولا دوليا، خلال حفل تنصيب أردوغان، والذي سيقام في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، خلال ساعات المساء.