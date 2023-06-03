صور: الكشف عن اسم وهوية الجنود القتلى بالحدث الأمني قرب الحدود المصرية









كما أفاد المتحدث باسم الجيش:" سمح بنشر اسم وصورة أحد قتلى حادثة الحدود مع مصر، وهو المجند أوهاد دهان 20 عاما يخدم في كتيبة الفهد، وهو من سكان أوفاكيم". كما أفاد المتحدث باسم الجيش:" سمح بنشر اسم وصورة أحد قتلى حادثة الحدود مع مصر، وهو المجند أوهاد دهان 20 عاما يخدم في كتيبة الفهد، وهو من سكان أوفاكيم".









في حين، أفاد المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، بأن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات مما أدى لوفاة 3 إسرائيلين وإصابة اثنين آخرين ووفاة عنصر التأمين المصري.



وقال خلال تصريح مقتضب إنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين".



وتابع " بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران وجاري إتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".



في حين، أفاد المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، بأن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات مما أدى لوفاة 3 إسرائيلين وإصابة اثنين آخرين ووفاة عنصر التأمين المصري.وقال خلال تصريح مقتضب إنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين".وتابع " بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران وجاري إتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".

رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن صورة وهوية اثنين من الجنود القتلى خلال الحدث الأمني عبر الحدود المصرية، صباح اليوم.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "سمح بنشر اسم وصورة قتيلة من قتلى الحادث عند حدود مصر وهي المجندة ليا بن نون 19 عاما من سكان ريشون لتسيون".