الجيش المصري: وفاة فرد أمن أثناء مطاردة مهربين على الحدود الدولية



وتابع " بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران وجاري إتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".



وختم القول "خالص التعازى لأسر المتوفيين وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".





رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، السبت، بأن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات مما أدى لوفاة 3 إسرائيلين وإصابة اثنين آخرين ووفاة عنصر التأمين المصري.وقال خلال تصريح مقتضب إنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين".