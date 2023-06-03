الاقتصاد بغزة تتلف كميات كبيرة من الحبش غير صالحة للاستهلاك الآدمي

رام الله - دنيا الوطنأتلفت طوام الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في قطاع غزة، كميات كبيرة من الحبش الغير صالحة للاستخدام الأدمي في محافظتي خانيونس والوسطى.وأوضحت الإدارة أن طواقمها كثفت من الجولات على مذابح الحبش ومتابعة بيع اللحوم بداخلها.وقالت الإدارة أنها ضبطت واتلفت اكثر من 11368كيلو في محافظة خانيونس ، و1000 كيلو جرام في محافظة الوسطى لعدم صلاحيتها بعد نفوقها بس موجة الحر الشديد.كما وضبطت الطواقم 812 حبشة مذبوحة ولم يتم تنظيفها خلال 15 زيارة نقذتها الطواقم في محافظتي خانيونس والوسطى.وشارك في الجولات التفتيشية وزارة الاقتصاد ومباحث التموين ووزارة الصحة ووزارة الزراعة.وأكدت الإدارة أنها تتابع منذ ساعات الصباح المطاعم والمذابح للتأكد من سلامة الطعام وسلامة اللحوم التي يتم بيعها للمواطنين.وأعلنت الإدارة أنها لن تسمح لأحد بالتلاعب بحياة المواطنين وستتخذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.