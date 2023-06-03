دولي

خطير ومعقد.. إعلام الاحتلال ينشر تفاصيل الحدث الأمني عند الحدود المصرية

خطير ومعقد.. إعلام الاحتلال ينشر تفاصيل الحدث الأمني عند الحدود المصرية
جنود إسرائيليون عند الحدود المصرية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل الحدث الأمني الذي وقع عند الحدود المصرية، اليوم السبت، وأدى لمقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، وإصابة جندي رابع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "قوات الجيش تقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث على الحدود مع مصر وتُجري أعمال تمشيط في المنطقة".

وفي إعلان آخر، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن "منفذ العملية عند الحدود هو شرطي مصري".

ووصفت (القناة 13) الإسرائيلية الحدث، بأنه "خطير ومعقد وصعب"، مبينة أنه "كان بفعل مسلح واحد فقط دخل الحدود وقام بقتل المجند والمجندة حوالي الساعة 6 صباحًا".

وأضافت: "التقديرات أن المسلح فتح النار بعد ذلك تجاه القوات التي وصلت للمكان ثم قاموا بقتله".

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "القوات الإسرائيلية عثرت على جثتي المجند والمجندة بعد ساعتين من قتلهما من قبل المسلح عند حدود مصر".

وتابعت، أن "نداءات تكررت لهما عبر اللاسلكي ولم يستجيبا، فهرعت القوات للمكان فوجدت جثتيهما وبدأت عمليات تمشيط".

وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، قالت إن "حدثاً أمنياً غير معتاد وقع عند الحدود مع مصر ولا زالت التفاصيل غير واضحة".

وذكرت أن "الحادث الأمني خاضع للرقابة العسكرية في الوقت الحالي، وفي انتظار المزيد من التفاصيل".

وقال موقع (والا) الإسرائيلي: إن "حادث إطلاق النار عند حدود مصر وقع في منطقة مسؤولية الفرقة 80".

وتابع أن "الجيش الإسرائيلي يحشد قواته في المنطقة ويخلي المصابين لمستشفى سوروكا".

أخبار ذات صلة

أردوغان يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

أردوغان يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

صور: الكشف عن اسم وهوية الجنود القتلى بالحدث الأمني قرب الحدود المصرية

صور: الكشف عن اسم وهوية الجنود القتلى بالحدث الأمني قرب الحدود المصرية

خطير ومعقد.. إعلام الاحتلال ينشر تفاصيل الحدث الأمني عند الحدود المصرية

خطير ومعقد.. إعلام الاحتلال ينشر تفاصيل الحدث الأمني عند الحدود المصرية

وزير جيش الاحتلال يجري تقييماً للوضع الأمني في أعقاب الأحداث عند الحدود المصرية

وزير جيش الاحتلال يجري تقييماً للوضع الأمني في أعقاب الأحداث عند الحدود المصرية

الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطارات إلى 288 شخصاً

الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطارات إلى 288 شخصاً

شاهد: صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجّين بالقرب من منزل نتنياهو

شاهد: صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجّين بالقرب من منزل نتنياهو

فاجعة في الهند.. 120 قتيلاً حصيلة حادث تصادم قطاريْن

فاجعة في الهند.. 120 قتيلاً حصيلة حادث تصادم قطاريْن

أزمة غير مسبوقة.. انقطاع الكهرباء عن 300 ألف منزل في إسرائيل

أزمة غير مسبوقة.. انقطاع الكهرباء عن 300 ألف منزل في إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاقتصاد بغزة تتلف كميات كبيرة من الحبش غير صالحة للاستهلاك الآدمي

الاقتصاد بغزة تتلف كميات كبيرة من الحبش غير صالحة للاستهلاك الآدمي

الداخلية بغزة: قرابة نصف مليون مواطن استجموا على شاطئ البحر أمس الجمعة

الداخلية بغزة: قرابة نصف مليون مواطن استجموا على شاطئ البحر أمس الجمعة

المرور بغزة: سبع وفيات و146 إصابة خلال شهر مايو الماضي

المرور بغزة: سبع وفيات و146 إصابة خلال شهر مايو الماضي

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

لليوم العشرين.. الاحتلال يغلق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

لليوم العشرين.. الاحتلال يغلق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

بالفيديو: الاحتلال يتوغل في عدة مناطق بالضفة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة

بالفيديو: الاحتلال يتوغل في عدة مناطق بالضفة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

منوعات

راغب علامة ينفذ طلباً لرئيسة مجلس النواب الأمريكي

راغب علامة ينفذ طلباً لرئيسة مجلس النواب الأمريكي

بيومي فؤاد يعتذر من محمود حميدة لهذا السبب

بيومي فؤاد يعتذر من محمود حميدة لهذا السبب

شاهد.. حمو بيكا يفاجئ زوجته بعيد ميلادها والجمهور يتفاعل

شاهد.. حمو بيكا يفاجئ زوجته بعيد ميلادها والجمهور يتفاعل

بالفيديو.. وفاء عامر تبكي على الهواء وتفجر مفاجأة بشأن زوجها

بالفيديو.. وفاء عامر تبكي على الهواء وتفجر مفاجأة بشأن زوجها

&quot;نحن ضد الدين&quot;.. فنان لبناني يثير الجدل بعد تصريحاته الأخير

"نحن ضد الدين".. فنان لبناني يثير الجدل بعد تصريحاته الأخير

بعد اعتزالها الفن.. ميرهان حسين تتصدر الترند

بعد اعتزالها الفن.. ميرهان حسين تتصدر الترند

محمد حماقي يُشعل الحفل بجدة ويتألق بإطلالة شبابية

محمد حماقي يُشعل الحفل بجدة ويتألق بإطلالة شبابية

زوجة حسن شاكوش تتهم شقيقه بهذا الفعل وتهدد بالانتحار

زوجة حسن شاكوش تتهم شقيقه بهذا الفعل وتهدد بالانتحار

شاهد.. ميرنا نور الدين تحتفل بزفافها بحضور عدد من الفنانين

شاهد.. ميرنا نور الدين تحتفل بزفافها بحضور عدد من الفنانين

رد فعل صادم من ياسمين عبد العزيز على أكل زوجها الكبدة نية

رد فعل صادم من ياسمين عبد العزيز على أكل زوجها الكبدة نية

عربي

الأردن يحذّر من الانعكاسات الخطيرة لعدم تلبية أونروا الاحتياجات المالية

الأردن يحذّر من الانعكاسات الخطيرة لعدم تلبية أونروا الاحتياجات المالية

مبادرة مصرية قطرية لدعم الشعب السوداني

مبادرة مصرية قطرية لدعم الشعب السوداني

ولي العهد الأردني الأمير الحسين يُوجه رسالة للأردنيين

ولي العهد الأردني الأمير الحسين يُوجه رسالة للأردنيين

شكراً من القلب.. رسالة الملك عبد الله الثاني بعد حفل زفاف الأمير الحسين

شكراً من القلب.. رسالة الملك عبد الله الثاني بعد حفل زفاف الأمير الحسين