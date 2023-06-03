خطير ومعقد.. إعلام الاحتلال ينشر تفاصيل الحدث الأمني عند الحدود المصرية



ووصفت (القناة 13) الإسرائيلية الحدث، بأنه "خطير ومعقد وصعب"، مبينة أنه "كان بفعل مسلح واحد فقط دخل الحدود وقام بقتل المجند والمجندة حوالي الساعة 6 صباحًا".



وأضافت: "التقديرات أن المسلح فتح النار بعد ذلك تجاه القوات التي وصلت للمكان ثم قاموا بقتله".



بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "القوات الإسرائيلية عثرت على جثتي المجند والمجندة بعد ساعتين من قتلهما من قبل المسلح عند حدود مصر".



وتابعت، أن "نداءات تكررت لهما عبر اللاسلكي ولم يستجيبا، فهرعت القوات للمكان فوجدت جثتيهما وبدأت عمليات تمشيط".



وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، قالت إن "حدثاً أمنياً غير معتاد وقع عند الحدود مع مصر ولا زالت التفاصيل غير واضحة".



وذكرت أن "الحادث الأمني خاضع للرقابة العسكرية في الوقت الحالي، وفي انتظار المزيد من التفاصيل".



وقال موقع (والا) الإسرائيلي: إن "حادث إطلاق النار عند حدود مصر وقع في منطقة مسؤولية الفرقة 80".



وتابع أن "الجيش الإسرائيلي يحشد قواته في المنطقة ويخلي المصابين لمستشفى سوروكا".





رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل الحدث الأمني الذي وقع عند الحدود المصرية، اليوم السبت، وأدى لمقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، وإصابة جندي رابع.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "قوات الجيش تقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث على الحدود مع مصر وتُجري أعمال تمشيط في المنطقة".وفي إعلان آخر، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن "منفذ العملية عند الحدود هو شرطي مصري".