وزير جيش الاحتلال يجري تقييماً للوضع الأمني في أعقاب الأحداث عند الحدود المصرية





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن "الجيش الاسرائيلي يجري حالياً تحقيقاً في ملابسات الحدث الأمني وسيُحدّث مزيداً من التفاصيل لاحقاً".ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت): فقد أصيب إسرائيليان في حادث غير عادي على الحدود المصرية لافتة إلى أن "الظروف قيد التحقيق".وأشارت إلى أن "مسلحاً فتح النار على قوة من الجيش وصلت لإجراء عمليات تمشيط في مكان الحدث عند الحدود المصرية".وتابعت" لا تزال قوة من الجيش الإسرائيلي تشتبك مع مجموعة مسلحة واحدة على الأقل تم رصدها عند حدود مصر، وقد هرعت مروحيات قتالية للمنطقة".وقالت (القناة 12) الإسرائيلية، إن "حدثاً أمنياً غير معتاد وقع عند الحدود مع مصر ولا زالت التفاصيل غير واضحة".وذكرت أن "الحادث الأمني خاضع للرقابة العسكرية في الوقت الحالي، وفي انتظار المزيد من التفاصيل".وقال موقع (والا) الإسرائيلي: إن "حادث إطلاق النار عند حدود مصر وقع في منطقة مسؤولية الفرقة 80".وتابع أن "الجيش الإسرائيلي يحشد قواته في المنطقة ويخلي المصابين لمستشفى سوروكا".