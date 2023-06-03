الداخلية بغزة: قرابة نصف مليون مواطن استجموا على شاطئ البحر أمس الجمعة

رام الله - دنيا الوطنأفاد إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، أن قرابة نصف مليون مواطن قضوا أوقاتهم بالاستجمام على شاطئ البحر على امتداد الشريط الساحلي لقطاع غزة، أمس الجمعة، في ظل موجة الحر الشديد.وأكد البزم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه لم تسجل أية حوادث من شأنها تعكير صفو المواطنين برغم هذه الأعداد والحشود الكبيرة من المصطافين.وأشاد البزم "بجهود أجهزة وزارة الداخلية إلى جانب طواقم البلديات في القيام بواجبها وفق إجراءات خطة الصيف، بتوفير الأجواء الآمنة للمواطنين وتسهيل الحركة على امتداد خط الساحل والطرق المؤدية، والانتشار المكثف للأجهزة المختصة".