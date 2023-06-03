المرور بغزة: سبع وفيات و146 إصابة خلال شهر مايو الماضي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم السبت، إحصائية حوادث السير بغزة خلال شهر أيار/ مايو 2023.وأفادت شرطة المرور والنجدة بأن 263 حادث سير وقعت خلال شهر أيار/ مايو الماضي أسفرت عن سبع وفيات و146 إصابة.وأشارت إلى أن الإصابات جاءت على النحو الآتي:" إصابتان بحالة خطيرة، و60 إصابة متوسطة، و84 إصابة أخرى طفيفة".وأوضحت أن أضراراً ماديةً وتلفيات لحقت بـ 309 مركبات، جراء حوادث الشهر الماضي، من بينها 18 دراجة نارية.