الشرطة: مجهولون يسرقون 4 كغم ذهب من صائغ مجوهرات في الخليل

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن مجهولين أقدموا على سرقة نحو 4 كغم من الذهب من صائغ مجوهرات في الخليل.وأوضح ارزيقات في بيان مقتضب، اليوم السبت، أن مجهولين يرتدون زيا نسائيا، اعترضوا مواطنا يعمل في مجال صياغة المجوهرات، اثناء تواجده داخل موقف عمارة قرب مفرق جامعة الخليل، وسرقوا منه كمية من الذهب تقدر بـ"4 كغم"، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتفه الشخصي.وأكد الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن الشرطة والأجهزة الأمنية، باشرت بإجراءات البحث والتحري للقبض على الفاعلي