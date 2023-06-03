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إعلام الاحتلال: إصابة إسرائيلييْن في حدث غير معتاد على الحدود المصرية

إعلام الاحتلال: إصابة إسرائيلييْن في حدث غير معتاد على الحدود المصرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بإصابة إسرائيلييْن جرّاء حدث غير معتاد على الحدود مع مصر.

ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت): فقد أصيب إسرائيليان في حادث غير عادي على الحدود المصرية لافتة إلى أن "الظروف قيد التحقيق".

وقالت (القناة 12) الإسرائيلية، إن "حدثاً أمنياً غير معتاد وقع عند الحدود مع مصر ولا زالت التفاصيل غير واضحة".

وذكرت أن "الحادث الأمني خاضع للرقابة العسكرية في الوقت الحالي، وفي انتظار المزيد من التفاصيل".

وقال موقع (والا) الإسرائيلي: إن "حادث إطلاق النار عند حدود مصر وقع في منطقة مسؤولية الفرقة 80".

وتابع أن "الجيش الإسرائيلي يحشد قواته في المنطقة ويخلي المصابين لمستشفى سوروكا".

يتبع..

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