شؤون فلسطينية

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي
معبر بيت حانون/ إيرز - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (28 أيار/ مايو - 2 حزيران/ يونيو 2023).

وأفادت الهيئة بأن إجمالي المغادرة عبر المعبر خلال الأسبوع الماضي بلغت 13672 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11886 وافداً.

وأشارت الهيئة إلى أن المغادرين توزعوا إلى 13509 مواطناً 111 أجنبيًا، و52 من أراضي 48، وتوزع الوافدين بين 11724 مواطناً، و134 أجنبياً، و22 من أراضي 48، إضافة إلى ست وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة وأراضي 48.

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