شؤون فلسطينية

بالفيديو: الاحتلال يتوغل في عدة مناطق بالضفة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة

بالفيديو: الاحتلال يتوغل في عدة مناطق بالضفة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة
الاحتلال يتوغل في عدة مناطق بالضفة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت اشتباكات عنيفة، فجر اليوم، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي توغلت في مناطق عديدة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن محيط مخيم نور شمس شرق طولكرم شهد اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال، فيما أعلنت مجموعة الرد السريع في كتيبة طولكرم عن إصابة أحد عناصرها خلال كمين نصبت قوة عسكرية إسرائيلية لهم قرب حاجز نيتسان عوز.

وفي سياق متصل، اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، وسط اشتباكات مع مجموعات المقاومة التي تصدت بالرصاص الحي، والعبوات الناسفة محلية الصنع.

كما وداهمت تلك القوات، عدة أحياء في البلدة بدون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

وأصيب العديد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت في أعقاب اقتحام قرية جلبون شمال شرق جنين.

وشهدت منطقة تل في نابلس مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة وداهمت عدة منازل، بدون الإبلاغ عن اعتقالات.

 

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