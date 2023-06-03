الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطارات إلى 288 شخصاً



وقال أميتاب شارما، مدير السكك الحديد الهندية، إن الحادث وقع بين قطارين وقطار شحن كان متوقّفا في الموقع الذي شهد الاصطدام، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وتعمل فرق الإغاثة على انتشال مصابين من الحطام، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.



وتشهد الهند، غالباً، حوادث قطارات رغم تعزيز شروط سلامة السكك الحديد في السنوات الأخيرة بفضل استثمارات ضخمة وتحديث التقنيات المستخدمة.







رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة ضحايا اصطدام ثلاثة قطارات، شرق الهند، إلى 288 قتيلاً على الأقل بالإضافة إلى مئات الجرحى.وقال سودانشو سارانغي، المدير العام لأجهزة مكافحة الحرائق في ولاية أوديشا، صباح السبت، إن "هذه الحصيلة الجديدة لأعداد القتلى، في حين أن أكثر من 850 آخرين أصيبوا أيضاً بجروح جراء هذا الحادث الذي وقع مساء الجمعة، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات".وأكد سارانغي أن عدد القتلى "آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس".وأفاد المسؤول المحلي في ولاية أوديشا براديب جينا لـ(فرانس برس): "نُقل نحو 850 جريحاً إلى المستشفيات"، مؤكداً أن أعمال الإغاثة مستمرة.