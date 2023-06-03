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شاهد: صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجّين بالقرب من منزل نتنياهو

شاهد: صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجّين بالقرب من منزل نتنياهو
صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين خرجوا في مظاهرة بالقرب من منزل نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس، باندلاع صدامات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين خرجوا بمظاهرة بالقرب من منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ووفق ما نقلته صحيفة (يديعوت أحرونوت) فإن صدامات اندلعت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين خرجوا في "مظاهرة عفوية" بالقرب من منزل عائلة نتنياهو الخاص في قيساريا.

وأوضحت الصحيفة، بأن قوات الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أربعة وكسرت أنف أحد المتظاهرين.

ويشار إلى أن عشرات آلاف الإسرائيليي يتظاهرون بين الفينة والأخرى في شوارع إسرائيل  احتجاجاً على التعديلات القضائية التي يعتزم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو إقرارها، ويطالبون بإلغائها نهائيا على الرغم من تعليق القرار بشأنها موقتاً.


 


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