طقس فلسطين: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت، غائمًا جزئيًا إلى صاف وحاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ومعتدل في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الأحد، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى حول معدلها العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء، يكون الجو غائما الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، تبقى حول معدلها العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة، المواطنين يوم السبت من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين (11-4 عصرا)، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.ــ