فاجعة في الهند.. 120 قتيلاً حصيلة حادث تصادم قطاريْن





وفي تفاصيل الحادث، خرج قطار ركاب عن مساره واصطدم بقطار بضائع في منطقة بالاسور بولاية أوديشا، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.



وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي في تغريدة عبر (تويتر): إن "عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع ويجري تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين".



رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة ضحايا تصادم قطارين في الهند، مساء الجمعة، إلى 120 قتيلاً، بالإضافة إلى مئات الجرحى.وكانت الحصيلة الأولية للحادث كانت تشير إلى مقتل 50 شخصاً، وفق وسائل إعلام هندية.