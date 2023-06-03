فاجعة في الهند.. 120 قتيلاً حصيلة حادث تصادم قطاريْن
ارتفعت حصيلة ضحايا تصادم قطارين في الهند، مساء الجمعة، إلى 120 قتيلاً، بالإضافة إلى مئات الجرحى.
وكانت الحصيلة الأولية للحادث كانت تشير إلى مقتل 50 شخصاً، وفق وسائل إعلام هندية.
وفي تفاصيل الحادث، خرج قطار ركاب عن مساره واصطدم بقطار بضائع في منطقة بالاسور بولاية أوديشا، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.
وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي في تغريدة عبر (تويتر): إن "عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع ويجري تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين".
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