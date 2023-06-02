صور.. سلطة جودة البيئة تعيد غزالين (غزال الجبل الفلسطيني) إلى الطبيعة

رام الله - دنيا الوطنأعادت سلطة جودة البيئة غزالين من "غزال الجبل الفلسطيني" إلى الطبيعة الفلسطينية، بالتعاون مع الجمعية الفلسطينية للبيئة والتنمية المستدامة، بعد أن تم ضبطهما بحوزة مواطن كان يحتجزهما في مخزن منزله، في قرية قلنديا شمال القدس خلال عمل مشترك مع شرطة السياحة والآثار والبيئة.وأشارت سلطة جودة البيئة إلى أنه خلال جولة ميدانية لطواقمها مع شرطة السياحة والآثار والبيئة في ضواحي القدس، تم العثور على الغزالين وجرى تحريرهما على الفور لإنقاذ حياتهما وإطلاق سراحهما في محمية طبيعية.وحذرت سلطة جودة البيئة المواطنين من الصيد و الاتجار بالحيوانات والطيور البرية لأن ذلك يهدد توازن النظام البيئي الفلسطيني والرموز الثقافية في الحياة البرية المرتبطة بهويتنا الوطنية.ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات اشتباه بالصيد، والتعاون للحفاظ على هذه الثروة الوطنية من خلال التواصل مع طواقم سلطة جودة البيئة في محافظات الوطن أو مع شرطة السياحة والآثار والبيئة.وأشارت إلى أن أعداد الغزلان الجبلية تتناقص بشكل خطير جدا ً، بسبب التعديات عليها وصيدها الجائر، مشددة على حظر صيد أو قتل الحيوانات البرية أو التداول بالبيع والشراء للطيور البرية.