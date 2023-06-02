اللجنة الوطنية للتربية والثقافة تدعو للمشاركة في جائزة ألكسو للشباب العربي
أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، عن إطلاق معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، لجائزة الشباب العربي للعام 2023 تحت عنوان الإعلام والأمن القومي العربي.. تحديات الحاضر وآفاق المستقبل (دورة الشهيدة شيرين أبو عاقلة).
وأوضحت اللجنة الوطنية أن هذه الجائزة تم اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة (ألكسو) تخليدا لذكراها ودورها البطولي، ودعما للحريات الإعلامية والعمل الصحفي، مشيرة إلى أن رؤية هذه المسابقة تأتي مع اتساع مفهوم الأمن القومي في العقود الأخيرة ليشمل أبعادا ليست بالضرورة ذات طابع عسكري أو أمني، ليضم مجموعة من الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة بعد أن ثبت وجود تحديات للأمن القومي تتعدى العدوان والتهديدات الخارجية، ومن أهم هذه الأبعاد البعد الإعلامي لما له من تأثير كبير على المواطن والوطن العربي.
ومن الموضوعات الإعلامية الجديرة بالدراسة والتحليل ضمن هذه الجائزة، التأثير الاجتماعي للإعلام، وتوظيف وسائل الإعلام الاجتماعية في مجابَهة خطاب الكراهية والعنف والتطرف والعنصرية والإقصاء، ومقاومة السُّلوكات الخاطئة كالتحرُّش والابتزاز والتشهير، وتداعيات الإعـلام الجديد، ومنهـا القرصنة والحسـابات الوهمية والمزيَّفـة، والنَّصْب الإلكتروني والجريمة الإلكترونية، وانتهاك الخصوصية، وكذلك الصراع بين الإعـلام الجـديد والقيم الدينية والتقاليد العربية، وأثر الإعـلام الجـديد علىٰ البنية القِيَميـة للأسرة العربيـة، ودوره في تفكيكها في المجتمعات العربية.
وتسلم الجائزة في حفل يقام أواخر عام 2023 برعاية معالي أمين عام جامعة الدول العربية، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) في مقر المعهد، أو إحدى الدول العربية، ويدعى له سفراء الدول العربية والمستشارون الثقافيون العرب والشخصيات العامة ورجال الإعلام في دولة المقر (جمهورية مصر العربية)، أو الدولة التي تحتضن الحفل، ويدعو المعهد للحفل الفائزين من خارج دولة المقر أو الدولة التي تحتضن الحفل، وفقا للقواعد المعمول بها في المنظمة في حينه.
المحاور:
تحليل التحديات التي يمثلها الإعلام بأشكاله المختلفة للأمن القومى العربي سواء على المستوى الجماعى أو مستوى كل دولة.
دراسة تأثير الإعلام على قضايا الهوية والانتماء.
تحليل وتقييم السياسات الإعلامية العربية في مجال مواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب.
الدور الإيجابي الذى يمكن أن يلعبه الإعلام في قضايا التنمية.
وضع رؤى إستراتيجية إعلامية مستقبلية لتعزيز الأمن القومي العربي.
تقييم التجارب الإعلامية للدول العربية وانعكاسها على الأمن القومي.
تحليل تجارب التعاون الإعلامي العربي على مستوى (العلاقات الثنائية – العلاقات متعددة الأطراف).
إعداد تصور مستقبلي للإعلام العربي المشترك ليكون دليلا ومرجعا يتماشى ويتواءم مع أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية كافة والعالم أجمع.
أثر الإعـلام الجـديد علىٰ البيئـة الثقافيـة العربيـة، والبنيـة الفكرية للمواطن العربي.
أي قضايا أخرى ترتبط بالإعلام وتأثيره على الأمن القومي العربي.
الضوابط والشروط :
أولا : الباحث:
أن يكون مواطنا عربيا (يقدم وثيقة رسمية تثبت جنسيته).
ألا يكون قد تجاوز عامه الأربعين وقت الإعلان عن الجائزة (يقدم شهادة ميلاد– بطاقة شخصية – جواز سفر).
أن يرفق نسخة من السيرة الذاتية الخاصة به موضحا بها التسلسل العلمي والوظيفي وبيانات التواصل البريدية والإلكترونية والهاتفية.
أن يرفق إقرارا بصحة البيانات والوثائق التي قدمها وملكيته الفكرية للعمل، ويحتفظ المعهد بحقه في استبعاد أي عمل يثبت عدم صحة المعلومات الخاصة به في أي وقت دون الالتزام بإبلاغ المتقدم.
ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة ذاتها خلال السنوات السابقة منذ بداية الإعلان عنها.
ثانيا: البحث:
يكتب باللغة العربية فقط، ولا تقل عدد كلماته عن خمس وعشرين ألف كلمة، ويستوفي شروط البحث العلمي من حيث سلامة المنهج، وتسلسل الأفكار، والرجوع إلى الأدبيات ذات الصلة، ودقة التوثيق، وسلامة اللغة وتدقيقها. وتدرج الرسوم البيانية والأشكال التوضيحية وقائمة المصادر والمراجع في آخر العمل، وتكون الرسوم والأشكال باللونين الأبيض والأسود، وترقم ترقيماً متسلسلاً، وتكتب أسماؤها والملاحظات التوضيحية أسفلها، وترقَّم الجداول ترقيماً متسلسلاً، وتكتب أسماؤها أعلاها، أما الملاحظات التوضيحية فتُكتَب أسفل الجدول.
ألا يكون أطروحة علمية (ماجستير أو دكتوراه)، منشورة أو غير منشورة، أو جزءا من أطروحة، مجازة كانت، أو مقدمة لهذا الغرض.
يُرفَق إقرار خطي بأنه لم يسبق نشره كليًّا أو جزئيًّا، ورقيًّا أو إلكترونيًّا.
يُرفَق تعهد خطي بعدم إرساله لأية جهة أخرى للنشر حتى إعلان أسماء الفائزين بالجائزة.
ألا يكون قد نال جائزة أخرى، أو في مرحلة تحكيم لنيل جائزة، أو بصدد التقدم لنيل جائزة.
ألا يقدم البحث بالشراكة سواء بين باحثين أو أكثر، ويقدم بصورة فردية فقط.
تُقدَّم نسخة ورقية والكترونية (ببرنامج مايكروسوفت وورد) باليد أو بوساطة البريد على عنوان المعهد الكائن في : 1 شارع اتحاد المحامين العرب جاردن سيتي ص.ب 229 القاهرة، وترسل نسخة منه أيضًا (ببرنامج مايكروسوفت وورد) إلى البريد الإلكتروني لقسم البحوث والدراسات في المعهد: [email protected] في موعد أقصاه 1 سبتمبر 2023.
ثالثا : الجائزة :
قيمة الجائزة خمسة آلاف دولار أمريكي لصاحب المركز الأول، و ثلاثة آلاف دولار أمريكي لصاحب المركز الثاني، وألفا دولار أمريكي لصاحب المركز الثالث، وقد تمنح إحدى الجوائز، أو كلها مناصفة، إن أوصت تقارير الأساتذة المحكمين بذلك.
للمعهد الحق في طباعة الأعمال الفائزة أو أحدها ضمن سلسلة إصداراته، ولا يمنح أصحابها مكافأت نظير نشرها، ويحصلون فقط على نسخ مجانية، مع إمكانية منح خصم على النسخ المشتراة لاحقا بالنسبة التي تقررها إدارة المعهد، وللمعهد الحق في إعادة طباعة الأعمال الفائزة - إن نفدت طبعتها الأولى - دون أن يترتب على ذلك أية حقوق مالية لأصحابها.
بعد الإعلان عن نتيجة الجائزة تؤول حقوق النشر تلقائيًّا إلى المعهد، وبعد النشر لا يجوز النقل عنها إلا بالإشارة إليه.
المعهد غير ملزم برد الأعمال التي قدمت لنيل الجائزة إلى أصحابها، سواء قبلت أم لم تقبل، وسواء نالت إحدى الجوائز أم لا.
المعهد غير مطالب بتقديم أي إيضاحات للباحثين تتعلق بأسباب عدم حصول أعمالهم على الجائزة.
في حال انقطاع التواصل مع الفائزين خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان عن النتيجة لأسباب تتعلق بهم، كتغيير رقم الهاتف أو تعطل البريد الإلكتروني الخاص بهم، أو عدم الرد تلفونيا أو عبر البريد الإلكتروني، تمنح الجائزة لصاحب العمل التالي مباشرة في الترتيب فور انقضاء الأسبوعين.
للمعهد الحق في حجب الجائزة (المركز الأول–المركز الثاني–المركز الثالث ) إذا لم يقدم له ما يستحق الحصول عليها في ضوء ما تقرره إدارته دون أية التزامات عليه، أو حقوق لأصحاب الأعمال المتقدمة.
تقارير المحكمين سرية، وكذلك الدرجات والتقديرات الممنوحة للمتقدمين، ولا يحق للمتقدمين الاطلاع عليها، أو طلب نسخ منها.
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