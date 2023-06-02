أهالي مسافر يطا يطالبون بتحرك رسمي وشعبي لحمايتهم من التهجير

وأكد العذرة على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليته، مقابل ما يفعله الاحتلال الذي يحشد كل قوته لحماية مستوطن واحد يجثم على أراضي المواطنين في مسافر يطا.





رام الله - دنيا الوطنطالب أهالي مسافر يطا جنوب الخليل، بتحرك رسمي وشعبي جاد لحماية المسافر من اعتداءات الاحتلال ومحاولات طرد الفلسطينيين من أراضيهم.وقال الناشط ضد الاستيطان في مسافر يطا سليمان العذرة، إن أهالي المسافر يعانون ليل نهار من الاحتلال، مطالباً بوضع قضيتها المهمشة على الطاولة وتحريكها من قبل الناس عامة والوزراء والمسؤولين في السلطة.