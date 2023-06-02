عربي

مبادرة مصرية قطرية لدعم الشعب السوداني

مبادرة مصرية قطرية لدعم الشعب السوداني
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
رام الله - دنيا الوطن
أطلق أمير دولة قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السياسي، مبادرة لدعم الشعب السوداني.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، فإن أجرى السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في السودان.

‎وشدد الزعيمان خلال الاتصال على أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال.

واتفق السياسي والشيخ تميم على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني، تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين، خاصة اللاجئين، من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم، على أن تتولى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة".

أخبار ذات صلة

مبادرة مصرية قطرية لدعم الشعب السوداني

مبادرة مصرية قطرية لدعم الشعب السوداني

ولي العهد الأردني الأمير الحسين يُوجه رسالة للأردنيين

ولي العهد الأردني الأمير الحسين يُوجه رسالة للأردنيين

شكراً من القلب.. رسالة الملك عبد الله الثاني بعد حفل زفاف الأمير الحسين

شكراً من القلب.. رسالة الملك عبد الله الثاني بعد حفل زفاف الأمير الحسين

السودان: استمرار الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع

السودان: استمرار الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع

المغرب: 168 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب: 168 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

كيف اختتم حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين؟

كيف اختتم حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين؟

الرياض وواشنطن تعلقان مباحثات جدة بشأن السودان

الرياض وواشنطن تعلقان مباحثات جدة بشأن السودان

الرئيس الأميركي يهنئ الأمير الحسين بمناسبة زفافه.. ماذا قال؟

الرئيس الأميركي يهنئ الأمير الحسين بمناسبة زفافه.. ماذا قال؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صور.. سلطة جودة البيئة تعيد غزالين (غزال الجبل الفلسطيني) إلى الطبيعة

صور.. سلطة جودة البيئة تعيد غزالين (غزال الجبل الفلسطيني) إلى الطبيعة

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة تدعو للمشاركة في جائزة ألكسو للشباب العربي

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة تدعو للمشاركة في جائزة ألكسو للشباب العربي

العالول يؤكد أهمية دور المقاومة الشعبية في مواجهة مخططات الاحتلال

العالول يؤكد أهمية دور المقاومة الشعبية في مواجهة مخططات الاحتلال

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس

إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

القدس: الاحتلال يُجبر مواطناً على هدم منزله في أم طوبا

القدس: الاحتلال يُجبر مواطناً على هدم منزله في أم طوبا

إعلام الاحتلال: استعدادات لاحتمال توسيع العمليات العسكرية بالضفة ومخاوف من تصعيد مع القطاع

إعلام الاحتلال: استعدادات لاحتمال توسيع العمليات العسكرية بالضفة ومخاوف من تصعيد مع القطاع

خطيب الأقصى يحذر من برامج مشبوهة تستهدف طلاب القدس المحتلة

خطيب الأقصى يحذر من برامج مشبوهة تستهدف طلاب القدس المحتلة

منوعات

رد فعل صادم من ياسمين عبد العزيز على أكل زوجها الكبدة نية

رد فعل صادم من ياسمين عبد العزيز على أكل زوجها الكبدة نية

شاهد.. أحمد سعد وشقيقه يؤديان مناسك العمرة

شاهد.. أحمد سعد وشقيقه يؤديان مناسك العمرة

رغم بساطته.. سعر خيالي لفستان الأميرة سلمي بحفل زفاف شقيقها

رغم بساطته.. سعر خيالي لفستان الأميرة سلمي بحفل زفاف شقيقها

نداء شرارة تعلق على مشاركتها بحفل زفاف ولي العهد

نداء شرارة تعلق على مشاركتها بحفل زفاف ولي العهد

شاهد.. رامز أمير يحتفل بزفافه رغم العاصفة التُرابية

شاهد.. رامز أمير يحتفل بزفافه رغم العاصفة التُرابية

بالفيديو.. خالد سليم يحتفل بتخرج ابنته نور

بالفيديو.. خالد سليم يحتفل بتخرج ابنته نور

بفستان جريء.. نورهان منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بفستان جريء.. نورهان منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تطورات الحالة الصحية للفنان طارق عبد العزيز

تطورات الحالة الصحية للفنان طارق عبد العزيز

بأجواء رومانسية.. شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

بأجواء رومانسية.. شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد.. إطلالة ملكية ثانية للأمير الحسين وزوجته

شاهد.. إطلالة ملكية ثانية للأمير الحسين وزوجته

عربي

مبادرة مصرية قطرية لدعم الشعب السوداني

مبادرة مصرية قطرية لدعم الشعب السوداني

ولي العهد الأردني الأمير الحسين يُوجه رسالة للأردنيين

ولي العهد الأردني الأمير الحسين يُوجه رسالة للأردنيين

السودان: استمرار الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع

السودان: استمرار الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع

كيف اختتم حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين؟

كيف اختتم حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين؟