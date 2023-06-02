مبادرة مصرية قطرية لدعم الشعب السوداني

رام الله - دنيا الوطنأطلق أمير دولة قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السياسي، مبادرة لدعم الشعب السوداني.ووفق بيان للرئاسة المصرية، فإن أجرى السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في السودان.‎وشدد الزعيمان خلال الاتصال على أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال.واتفق السياسي والشيخ تميم على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني، تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين، خاصة اللاجئين، من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم، على أن تتولى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة".