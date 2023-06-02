شكراً من القلب.. رسالة الملك عبد الله الثاني بعد حفل زفاف الأمير الحسين

رام الله - دنيا الوطنوجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، رسالة للشعب الأردني وللضيوف من الدول عربية ومن العالم، بعد يوم واحد من زفاف ولي العهد، الأمير الحسين، أمس الخميس.وقال الملك عبد الله الثاني في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): "شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة بالحسين ورجوة. والشكر الموصول للأشقاء والأصدقاء على وجودهم معنا بهذه المناسبة، ولتبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائماً".وكان الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عبر اليوم الجمعة، عن شكره للأردنيين ووقوفهم معه، بعد يوم من عقد قرانه على الأميرة رجوة الحسين.وقال في فيديو نُشر في (إنستغرام): "أهلي وعزوتي علمت دائما أن الحب يسكن قلوبكم تجاهي وتجاه أسرتي لكنني الأمس رأيته ماثلا أمامي في الشوارع والمدن والقرى، في أهازيج الرجال وزغاريد النساء، وأنا أرى فرحة الأردنيين والأردنيات بفرحي، ووقفتهم معي وكأني أخ وابن وحفيد كل منهم"، وفق ما نقلت قناة (المملكة).وأضاف: "شكرا لكم من القلب شكرا لا تسعه الكلمات. اللهم اجعل أيامنا جميعا أيام خير وحب وفرح واحفظنا أهلا وأسرة واحدة".