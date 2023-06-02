الداخلية: لا إصابات بالانفجار العرضي بموقع المقاومة غرب مدينة غزة

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، مساء اليوم الجمعة، إن الانفجار العرضي الذي وقع في موقع للمقاومة غرب مدينة غزة هذه الليلة، لم يسفر عن وقوع إصابات.



وأضافت في تصريح على لسان المتحدث باسمها، إياد البزم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "الأجهزة المختصة من الشرطة والدفاع المدني تتخذ الإجراءات اللازمة في موقع الحادث".



وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، مساء اليوم الجمعة، بوقوع انفجار في موقع للمقاومة غرب مدينة غزة.







رام الله - دنيا الوطن