أزمة غير مسبوقة.. انقطاع الكهرباء عن 300 ألف منزل في إسرائيل

أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الكهرباء انقطعت عن 300 ألف منزل في إسرائيل، بسبب أحمال غير عادية على خطوط التغذية.





ونقلت القناة عن شركة الكهرباء الكهرباء الإسرائيلية، قولها، إنها "لم تتوقع هكذا أحمال بسبب استهلاك الكهرباء".





ووفق موقع (روتر نت)، فإن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، أرسل طلباً عاجلاً إلى رئيس شركة كهرباء منطقة موديعين عيليت، لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي هناك.





كما نقل موقع (والا) عن مسؤول كبير في قطاع الكهرباء قوله، إن "الانقطاعات في التيار الكهربائي التي شهدتها إسرائيل اليوم مجرد بداية لما ينتظرنا في أوج الصيف".

من جهته قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس لـ (القناة 13) الإسرائيلية، إن " قطاع الكهرباء في أزمة، والحكومة السابقة تهربت من اتخاذ قرارات".

رام الله - دنيا الوطن