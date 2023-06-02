السودان: استمرار الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع

يأتي ذلك فيما أعربت السعودية وأميركا عن قلقهما من الانتهاكات الجسيمة لوقف النار في السودان، كما أعلن بيان سعودي أميركي عن تعليق مفاوضات الهدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع لعدم جدية الطرفين، وفق ما أشار البيان.





وأكدت السعودية وأميركا أنه بمجرد أن تتضح جدية طرفي الصراع سيكون هناك استعداد لمناقشة حل تفاوضي.

رام الله - دنيا الوطنتصاعدت أعمدة الدخان من المنطقة الصناعية في وسط وغرب العاصمة السودانية، اليوم الجمعة، في استمرار للاشتباكات بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.يأتي هذا فيما هدأت حدة القصف المدفعي العنيف الذي شهدته شرق وجنوب مدينة أم درمان منذ ليل أمس وحتى صباح اليوم والذي تسبب في اهتزاز المنازل في عدة مناطق بأم درمان مع قلة الطلعات الجوية للطيران بشقيه الحربي والاستطلاعي منذ الصباح، وفق ما نقل موقع (العربية).وارتفعت وتيرة القصف المدفعي بشكل كبير خلال الأيام الماضية حيث قصف الجيش تمركزات قوات الدعم السريع عبر المدافع الثقيلة والراجمات.