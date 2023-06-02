المغرب: 168 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





وتلقى 60 ألف و 856 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.



وأضافت الوزارة، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و274 ألف و901 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 9.4%.



وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط سلا القنيطرة (66)، والدار البيضاء سطات (40)، وسوس ماسة (20) فاس مكناس (12)، والعيون الساقية الحمراء (6)، وبني ملال خنيفرة (2)، وطنجة تطوان الحسيمة (4)، والشرق (3)، ومراكش آسفي (7)، وكلميم واد نون (5)، والداخلة وادي الذهب (3).



وارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و 424 ألف و 598 شخصا، مقابل 24 مليون و 922 ألف و783 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.