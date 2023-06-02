كهرباء غزة: تعطلات أصابت أغلب الخطوط بسبب موجة الحر





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ثمانية خطوط لا تزال خارج الخدمة من أصل 10، وكمية الكهرباء المتوفرة حاليا من داخل أراضي عام 48، 24 ميجاوات من أصل 120 ميجاوات، ومن محطة التوليد 50-55 ميجاوات فقط.



وشددت على أن "التنسيق ما زال مستمرا لضمان إعادة الخطوط للخدمة مجدداً".





رام الله - دنيا الوطنقالت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، اليوم الجمعة، إن عدداً من التعطلات أصابت أغلب خطوط الكهرباء والمغذيات من داخل أراضي عام 48، بسبب ارتفاع درجات الحرارة الكبير خلال نهار اليوم.