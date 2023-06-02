شاهد: بحر غزة اليوم في صور











وكشف راصد جوي اليوم الجمعة، تطورات ومستجدات طقس فلسطين في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد.



وقال الراصد ليث العلامي، إن درجات الحرارة اليوم وصلت لـ46.7 مئوية في الأغوار الجنوبية، وكثير من المناطق السهلية والساحلية سجلت نحو 42 درجة، وفي القدس والجبال وصلت لـ 36 درجة.



واستدرك: "لكن الليلة المقبلة تشهد تراجعاً تدريجياً على الكتلة الحارة مع بقاء الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية".



وأكد أن الحرارة تستمر غداً بالتراجع وتخف وطأة الأجواء الحارة.

تصوير مجدي فتحيوكشف راصد جوي اليوم الجمعة، تطورات ومستجدات طقس فلسطين في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد.وقال الراصد ليث العلامي، إن درجات الحرارة اليوم وصلت لـ46.7 مئوية في الأغوار الجنوبية، وكثير من المناطق السهلية والساحلية سجلت نحو 42 درجة، وفي القدس والجبال وصلت لـ 36 درجة.واستدرك: "لكن الليلة المقبلة تشهد تراجعاً تدريجياً على الكتلة الحارة مع بقاء الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية".وأكد أن الحرارة تستمر غداً بالتراجع وتخف وطأة الأجواء الحارة.

رام الله - دنيا الوطنتداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، صوراً تظهر تواجد عدد كبير جداً من المواطنين في شاطئ البحر في مدينة غزة.يشار إلى أن موجة حر شديدة تضرب قطاع غزة وفلسطين منذ مساء أمس الخميس، وتستمر حتى مساء اليوم.