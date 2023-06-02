شؤون فلسطينية

راصد جوي يكشف مستجدات طقس فلسطين في ظل موجة الحر الشديدة

راصد جوي يكشف مستجدات طقس فلسطين في ظل موجة الحر الشديدة
راصد جوي يكشف مستجدات طقس فلسطين في ظل موجة الحر الشديدة
رام الله - دنيا الوطن
كشف راصد جوي اليوم الجمعة، تطورات ومستجدات طقس فلسطين في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد.

وقال الراصد ليث العلامي، إن درجات الحرارة اليوم وصلت لـ46.7 مئوية في الأغوار الجنوبية، وكثير من المناطق السهلية والساحلية سجلت نحو 42 درجة، وفي القدس والجبال وصلت لـ 36 درجة.

واستدرك: "لكن الليلة المقبلة تشهد تراجعاً تدريجياً على الكتلة الحارة مع بقاء الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية".

وأكد أن الحرارة تستمر غداً بالتراجع وتخف وطأة الأجواء الحارة.

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