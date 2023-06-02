بلينكن: روسيا أضعف اليوم مما كانت عليه قبل حربها على أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنشدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن "متمسكة بحماية كل شبر من أراضي دول الناتو".وأشار في تصريحات له من فنلندا، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "فشل بإضعاف هذا الحلف"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وتابع بلينكن: "الناتو يعمل على تعزيز الدفاع والأمن، وباب التحالف سيبقى مفتوحا للشركاء الجدد"، موضحاً بأن واشنطن "فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وهذه الأخيرة هي أضعف اليوم مما كانت عليه قبل حربها على أوكرانيا".وقال وزير الخارجية الأميركي: "نسعى لإيقاف الحرب الروسية على أوكرانيا"، لافتاً إلى أن الزمن أثبت أن حرب روسيا على أوكرانيا خطأ استراتيجي، مشيرا إلى أن موسكو ستعاني من التداعيات.