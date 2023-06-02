إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية، المناهضة للاستيطان.وأوضح الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز بكثافة صوب المشاركين بالمسيرة، ما أدى الى إصابة اثنين منهم بالرصاص، والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.‎وأشار شتيوي إلى أن المسيرة انطلقت بمشاركة أهالي القرية الذين رددوا الشعارات الوطنية التي تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية، إحياء للذكرى السادسة والخمسين لاحتلال الضفة الغربية وما نتج عنه من نكسة حلت بالشعب الفلسطيني