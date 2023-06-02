إعلام الاحتلال: استعدادات لاحتمال توسيع العمليات العسكرية بالضفة ومخاوف من تصعيد مع القطاع





واستدركت (معاريف)، أن احتمالية شن عمليات عسكرية كبيرة واسعة النطاق لـ "تطهير نابلس من الخلايا المسلحة"، قد يؤدي مرة أخرى إلى تصعيد سريع مع قطاع غزة - وحتى اليوم، في الحكومة الحالية، لا يزال هذا ليس هو الخيار الأول المطروح.





وأكدت الصحيفة أنه "من الواضح أن تنفيذ عملية واسعة في شمال الضفة سيكون لها ثمن تدفعه إسرائيل، سواء على شكل إصابات للجنود، أو في الانتقاد الدولي وحرف مسار الجهود ضد إيران في الملف النووي وتموضعها في المنطقة، أو في الاستعدادات اللازمة لاندلاع مواجهة عنيفة في الساحة الشمالية".





وختمت صحيفة (معاريف) أنه حتى في ظل الحكومة الحالية، تفضل إسرائيل عدم التورط في مواجهة مع المنظمات الفلسطينية، وبالتالي الإضرار بالجهود المبذولة في المجالات الأخرى - "لكن الشعور اليوم هو أن مثل هذا الاحتمال يقترب ويصبح ملموسًا أكثر من ذي قبل".

وأكدت الصحيفة أن "من الممكن أن تتم مثل هذه العمليات المحتملة في وقت واحد في عدة مناطق".