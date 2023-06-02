شؤون فلسطينية

مجدلاني والسفير التونسي يبحثان آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية

مجدلاني والسفير التونسي يبحثان آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أطلع وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، سفير تونس لدى دولة فلسطين الحبيب بن فرح، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والممارسات الاسرائيلية الهادفة إلى تقويض مكانة السلطة الفلسطينية والتي تؤثر بشكل جوهري على عملية التنمية المستدامة في فلسطين.  

جاء ذلك خلال لقاء جمع مجدلاني بالسفير التونسي في رام الله، وذلك بمشاركة وكيل الوزارة عاصم خميس ومدير عام ديوان الوزير تغريد كشك.

وقد أطلع الوزير مجدلاني السفير التونسي على آخر المستجدات على صعيد عمل الوزارة مشيراً إلى أن ممارسات الاسرائيلية ضد النساء والأطفال وكبار السن وذوي الاعاقة تساهم في تقويض عمل الوزارة نحو التنمية المستدامة. 

وقال الوزير مجدلاني: " ندرك أن قضية فلسطين تتأصل في الوعي الوطني لدى قيادة وشعب تونس الشقيق لذلك نحن حريصون على الحوار الذي يشكل الأساس بين الاشقاء". 

وتابع أن "السبب الرئيس للفقر في فلسطين هو الاحتلال الإسرائيلي وممارساته ضد البشر والحجر والذي يتمثل بمصادرة الأراضي والثروة المائية ومنع السيطرة على الموارد الطبيعية، فلا يمكن مكافحة الفقر من خلال الاستمرار في الجهد الاغاثي وتقديم المساعدات بل نحن بحاجة الى الخروج من دائرة الفقر بطرق مختلفة وهي النهج التنموي وتمكين الأسر من الاعتماد على الذات ودمجهم بعجلة الانتاج". 

واستعرض مجدلاني أبرز الانجازات التي حققتها الوزارة على صعيد تعديل مفهوم الفقر نحو فقر متعدد الابعاد وذلك بناءً على مقاربة الاحتياجات الفلسطينية واعتماد سبعة أبعاد للفقر من أجل احتساب الفقر واعداد السجل الوطني الاجتماعي واعتماد منهجية إدارة الحالة ونظام التحويل الوطني لحل مشكلات الأسر الفقيرة.

بدوره، أطلع السفير التونسي الوزير على آخر مستجدات الأوضاع في تونس مشددًا على حرص الرئيس التونسي على حماية الحقوق والحريات واحترام الدستور وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحفاظ على المكتسبات.

وأعرب السفير التونسي، عن تقدير الرئيس سعيد والشعب التونسي للشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس مؤكداً على دعم الشعب التونسي لفلسطين وشعبها حتى نيل حقوقه وحريته.

وجدد السفير التونسي الدعوة الرسمية للوزير مجدلاني من أجل زيارة الجمهورية التونسية وذلك لتجديد التعاون المشترك في مجال الحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات بين الطرفين.  


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