حمادة: عمليات الضفة رسالة للاحتلال أنه لن يفلح بإنهاء المقاومة





رام الله - دنيا الوطنقال محمد حمادة، الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس إن "عمليات إطلاق النار البطولية التي نفذت الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة في عدة مناطق بالضفة الغربية، رسالة للاحتلال بأن كل محاولاته لإنهاء المقاومة بالضفة ستفشل".وشدد حمادة، في تصريح صحفي، على أن "المقاومة باقية ومتصاعدة وستبقى مشتعلة في كافة المدن والقرى، دفاعا عن شعبنا وصدا للعدوان الصهيوني الغاشم، وستكون كابوسا يلاحق الاحتلال حتى يرحل عن أرضنا".وبارك حمادة هذه العمليات التي أدت إحداها لإصابة جندي إسرائيلي في نابلس، مؤكداً أن "الضفة ورجالها لن يسمحوا باستفراد الاحتلال بشعبنا ومواصلة جرائمه أو كسر إرادتنا، وأن الدفاع عن الأرض والأهل والمسجد الأقصى لن يتوقف مهما كان الثمن".