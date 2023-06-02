أمريكا: مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون رفع سقف الدين العام

رام الله - دنيا الوطنأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، اتفاق رفع سقف الدين العام، بعد يوم واحد من الموافقة عليه في مجلس النواب، في خطوة سارع بايدن بالترحيب بها.وصوت مجلس الشيوخ الأميركي بالأغلبية على مشروع قانون المسؤولية المالية المتعلق بسقف الدين العام، مبعدا بذلك شبح تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن الاتفاق الذي تم بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على رفع سقف الدين العام الحكومي بأنه "خطوة مهمة إلى الأمام" وانتصار كبير" لبلاده"، وفق ما جاء على موقع (الجزيرة نت).وحظي التشريع بأصوات 63 عضواً، بينما عارضه 36، ويجنب مشروع القرار الحكومة الأميركية التخلف عن سداد ديونها، ومنها معاشات فئات من المتقاعدين وتكاليف التأمين الصحي وفوائد السندات.ومن المقرر أن يحال التشريع إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتصديق عليه.وأشار تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية، السيناتور، إلى أن "الاتفاق لا يحد من قدرة المجلس على تخصيص الأموال الطارئة لضمان قدرات البلاد العسكرية، بغرض ردع الصين وروسيا والخصوم الآخرين"، وفق قوله.ويؤدي قرار تعليق سقف الدين العام حتى عام 2025 إلى إزالة التهديد بالتخلف عن السداد حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.