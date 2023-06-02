شؤون فلسطينية

الاحتلال يجرف منطقة أثرية في بيت لحم ويداهم أراضي ومنشأة في رام الله

الاحتلال يجرف منطقة أثرية في بيت لحم ويداهم أراضي ومنشأة في رام الله
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، منطقة أثرية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفدات مصادر محلية بأن آليات الاحتلال شرعت بتجريف منطقة أثرية في خربة فاعور جنوب البلدة، بهدف توسيع الشارع الاستيطاني المعروف بـ"شارع 60"، ما سيؤدي إلى نهب مساحات شاسعة من أراضي المواطنين.

وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالاستيلاء على قطعة أرض ووقف العمل والبناء في منشأة زراعية، في قرية المغير، شمال شرق رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير، وسلّمت المواطن نائل رشيد الحاج محمد إخطاراً بالاستيلاء على خمسة دونمات من أرضه التي تقع عند المدخل الشرقي للقرية، بذريعة إنشاء برج عسكري.

كما سلمت قوات الاحتلال المواطن رزق أبو نعيم، إخطاراً بوقف العمل والبناء في منشأة زراعية وحظيرة أغنام، في الجهة الشرقية من القرية.

وتواصل قوات الاحتلال، إغلاق المدخل الشرقي للقرية المغير لليوم الـ20 على التوالي.

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