حركة المقاومة الشعبية: نبارك عمليات المقاومة المستمرة في الضفة

رام الله - دنيا الوطنباركت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الجمعة، عمليات المقاومة المستمرة في مدن الضفة الغربية.وقالت الحركة في تصريح صحفي، إنها "تبارك عملية إطلاق النار على قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة أحد الجنود قرب مستوطنة (حومش) غرب نابلس واستهداف حاجز الجلمة في جنين بإطلاق نار وقنبلة محلية الصنع وإطلاق النار على معبر "إلياهو" جنوب قلقيلية".وأكدت أن "العمليات الفدائية تأتي تأكيداً على استمرار المقاومة وتأكيداً على أن لا مكان للمحتل على أرضنا".وتابعت: "نشيد بالعمل المقاوم من أبطال المقاومة والشباب الثائر وندعو للمزيد من العمليات بشتى أنواعها وضرب الاحتلال ومستوطنيه في مقتل أينما وجودوا".