دولي

تفاصيل لقاء مستشار الأمن القومي الأميركي بنظيره الإسرائيلي

تفاصيل لقاء مستشار الأمن القومي الأميركي بنظيره الإسرائيلي
هنغبي وسوليفان - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، إنه على إسرائيل تنفيذ خطوات من أجل تحسين حياة الفلسطينيين من أجل أن تتمكن من الاندماج في المنطقة من خلال تطبيع علاقات مع دول عربية.

جاء ذلك خلال لقاء سوليفان بنظيره الإسرائيلي، تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، في البيت الأبيض أمس الخميس.

وبحسب موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن "دفع تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية كان أحد المواضيع المركزية التي بحثها سوليفان مع ديرمر وهنغبي". 

ووفقاً لبيان البيت الأبيض، فإن "سوليفان شدد على أن إدارة بايدن وضعت هدفاً يقضي بزيادة اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط من الناحيتين الاقتصادية والأمنية".

وأضاف بيان البيت الأبيض أن "سوليفان بحث مع ديرمر وهنغبي في تعزيز التنسيق من أجل منع إيران من حيازة سلاح نووي ومن أجل مواجهة تهديد إيران وأذرعها".

كذلك جرى خلال اللقاء البحث في التعاون العسكري المتزايد بين روسيا وإيران، والحاجة إلى مساعدة أوكرانيا كي تدافع عن نفسها ضد تهديدات، بضمنها الطائرات المسيرة الإيرانية التي بحوزة روسيا.

ووفق (واللا)، فإن رونين بار رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (شاباك)، يتواجد في واشنطن أيضاً، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض وفي أجهزة المخابرات الأميركية، حول القضية الفلسطينية والملف الإيراني.

وتأتي زيارة بار وسط تصاعد القلق الإسرائيلي من حالة عدم الاستقرار في السلطة الفلسطينية ومن إمكانية "اشتعال" الوضع الميداني في الضفة الغربية، حسبما نقل (واللا) عن مسؤولَين مطلعين على تفاصيل زيارة رئيس (شاباك) إلى واشنطن.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن بار سيجتمع خلال الزيارة مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وليام بيرنز.

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