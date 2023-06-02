الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي



وشهدت باحات الأقصى اعتكاف المئات من المصلين في المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وسط ابتهالات دينية ودروس وقراءة القرآن وتناول وجبات الإفطار بشكل جماعي، والذي يتواصل حتى أداء صلاة الجمعة في المسجد.



وفي الخليل، أدى مئات المصلين اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي، ضمن حشود الفجر العظيم التي أكدت على أن الرباط في المسجد حماية له من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.



وشهدت باحات المسجد عقب صلاة الفجر فعاليات مختلفة من ابتهالات دينية، وأجواء احتفالية وجلسات الذكر والتكبير والصلاة على الحبيب المصطفى، وتقديم الضيافة والمشروبات الساخنة للمصلين.



ويتواصل انطلاق حافلات من مدن أراضي 48، تحمل المئات من الفلسطينيين، لأداء الصلوات والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك.



يأتي ذلك في إطار حملة "برباطك تحميه" والتي أطلقها نشطاء في أراضي 48، لتكثيف الرباط والاعتكاف بالأقصى، وإفشال مخططات المستوطنين وتدنيسهم المتواصل للمسجد المبارك.







رام الله - دنيا الوطنأدى آلاف المصلين اليوم الجمعة، صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي في الخليل.ففي القدس المحتلة، أمّ آلاف المصلين من مدينة القدس ومدن وبلدات أراضي عام 1948، باحات المسجد منذ ساعات مبكرة من فجر اليوم.