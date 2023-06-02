أونروا تعقد اجتماعاً في الأمم المتحدة لزيادة الدعم المالي للوكالة

رام الله - دنيا الوطنتعقد لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات لوكالة الغوث (أونروا) اجتماعاً في مقر الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، لزيادة دعم الدول للوكالة.وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لـ(أونروا)، إن "حل المشكلة المالية المزمنة التي تواجه الوكالة يتطلب إرادة سياسية ليُضاهي دعم الجهات المختلفة لمهمة (أونروا)، ما توفره لها من موارد".وأضاف لازاريني، في مؤتمر صحفي في نيويورك، أن المشكلة "تكمن في التناقض بين ما يُتوقع أن تفعله (أونروا) والمصادر التي تتوفر لها"، مشيراً إلى "الطبيعة الفريدة لعمل (أونروا)، إذ إنها الوكالة الوحيدة المكلفة بتقديم خدمات مماثلة للخدمات الحكومية".وأكد المسؤول الأممي أهمية مواكبة الموارد للاحتياجات، مُحذراً من أن "(الوكالة لن يكون لديها تمويل أو نقد اعتباراً من أيلول المقبل لمواصلة تشغيل مدارسها، كما أن الموارد اللازمة لعمل مراكزها الصحية والخدمات الحيوية الأخرى آخذة في النفاد".وتدعم (أونروا )نحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وغزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ولبنان، وسوريا.