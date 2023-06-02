حماس: عمليات المقاومة في الضفة تربك حسابات منظومة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن عمليات إطلاق النار المتصاعدة في الضفة الغربية، تربك حسابات منظومة الاحتلال الإسرائيلي.وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها، عبد اللطيف القانوع، في تصريح مقتضب، إن "عمليات إطلاق النار تتصاعد في كل أرجاء الضفة الغربية وآخرها قرب مستوطنة (حومش) غربي نابلس، لتفاجئ الاحتلال من جديد وتربك حساباته وتفقده الأمن في ظل حالة الاستنفار المستمرة".جاءت تصريحات القانوع تعقيباً على إصابة جندي إسرائيلي بجروح في عملية إطلاق نار بين مستوطنتي (حومش وشافي شمرون) غرب نابلس، فجر الجمعة.