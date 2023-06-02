غزة: إحصائية المغادرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي





ونوهت الهيئة إلى أن "العمل بالمعبر سيكون مغلقاً يومي الجمعة والسبت، ويُستأنف صباح الأحد".





رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، صباح اليوم الجمعة، إحصائية العمل عبر معبر رفح البري، خلال الأسبوع الماضي، (28 أيار/ مايو - 1 حزيران/ يونيو 2023).وأشارت الهيئة، إلى أنه "غادر قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي، 3641 مسافراً عبر معبر رفح البري خلال فتح المعبر في الاتجاهين".وتابعت أن "العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 2880 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 101 مسافر".