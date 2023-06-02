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كيف اختتم حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين؟

كيف اختتم حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين؟
الأمير الحسين والأميرة رجوة في حفل زفافهما
رام الله - دنيا الوطن
اختتم حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مساء الخميس، بإقامة مأدبة عشاء ملكية في قصر الحسينية، في منطقة دابوق، بالعاصمة الأردنية عمّان.

وتعد مأدبة العشاء لزفاف العروسين في قصر الحسينية آخر فقرات الزفاف الملكي، وتجمع بين الإجراءات الرسمية والجوانب الدبلوماسية لمأدبة رسمية مع الاحتفال البهيج وتقاليد حفل الزفاف.

وتأتي المأدبة بعد حفل الاستقبال الرئيسي الذي حضره أكثر من 1700 شخصية من أفراد من العائلة المالكة ورؤساء دول عربية وغربية، وشخصيات مهمة.

وتزينت سماء المملكة الأردنية الهاشمية بالألعاب النارية، كما تزينت شوارعها وأحياؤها احتفالاً بالزفاف الملكي المقام في العاصمة عمان لولي العهد على الأميرة رجوة الحسين.

وتأتي المأدبة بعد حفل الاستقبال الرئيسي الذي حضره أكثر من 1700 شخصية من أفراد من العائلة المالكة ورؤساء الدول العربية والأجنبية وكبار المسؤولين.

وحضر مأدبة العشاء أفراد العائلة المالكة، وأفراد من عائلة السيف، وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول عربية وغربية.

ووفق قناة (المملكة) الأردنية، فقد حضر مأدبة العشاء الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد وعقيلته  شاناز، والسلطان حاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام، والسلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، وعقيلته عزيزة أمينة، والملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا وعقيلته الملكة ماكسيما،والملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا وابنته الأميرة إليزابيث ولية العهد.

وحضر مأدبة العشاء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والأمير ويليام أمير ويلز، والأميرة كاثرين أميرة ويلز، والأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك، والأميرة فكتوريا ولية عهد السويد وزوجها الأمير دانيال، والأمير هاكون ولي عهد مملكة النرويج.

كما حضرها ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، والأمير عبد المتين بن السلطان حسن البلقية.

وحضر المأدبة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، والرئيس الرواندي بول كاغامي، والسيدة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن، ووالدة أمير دولة قطر الشيخة موزا بنت ناصر، والأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الأميرة تسوجوكو.

كما حضرها رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، وعدد من كبار المسؤولين.

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