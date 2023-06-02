الاحتلال يشن حملة مداهمات في الضفة تخللتها اعتقالات ومواجهات

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات في الضفة الغربية.ومن نابلس، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر معن الشاعر من بلدة برقة شمال غرب نابلس، بعد مداهمة منزله.كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب رائد عطاطرة من بلدة يعبد بمحافظة جنين، وذلك أثناء مروره على حاجز عسكري قرب مستوطنة (شافي شمرون) على الطريق بين نابلس وجنين.وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال، فجراً، قرى فقوعة، وعرانة، وعربونه، والجلمة، وشنت حملات تمشيط في تلك القرى، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في الجلمة بعد نصب قوات الاحتلال حاجزاً على مدخل القرية.وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شمال المدينة، واعتقلت ثلاثة مواطنين وصادرت مركبة.