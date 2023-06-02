أجواء خماسينية شديدة الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الإثنين المقبل

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون، اليوم الجمعة، خماسيني حار إلى شديد الحرارة والأجواء جافة ومغبرة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود تسع درجات مئوية، ويحتمل في ساعات المساء والليل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكونغائماً جزئياً ودافئاً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم غد السبت، فيكونغائمًا جزئيًا إلى صاف وحاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.كما تنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهارا، بارداً نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.والإثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره و الرابعة عصراً، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.