قيادي بحماس: ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين يستدعي حالة استنفار من أبناء شعبنا

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسين أبو كويك لتشكيل لجان شعبية محلية لتوفير الحماية لأبناء شعبنا ومنازلهم والتصدي لاقتحامات واعتداءات المستوطنين، وتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والمستوطنين.وقال في تصريح أبرزه موقع (حرية نيوز)، إن ما تشهده مناطق الضفة الغربية من ارتفاع لوتيرة اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا وبلادنا وقرانا وبحماية جيش الاحتلال، يستدعي حالة استنفار من أبناء شعبنا.وأكد أن الفصائل الوطنية والإسلامية مطالبة أيضا بالعمل الجاد على توفير الحماية لأبناء شعبنا وبيوتهم ومزروعاتهم وأشجارهم، التي يعتدى عليها ليل نهار من قبل قطعان المستوطنين.وطالب أبو كويك المؤسسات المحلية والدولية الانسانية والقانونية والمجتمع الدولي العمل الجاد على توفير الحماية لأبناء شعبنا وصيانة حقوقه ومقدساته، والعمل على لجم الاحتلال ومستوطنيه من التغول والاعتداء على أبناء شعبنا.