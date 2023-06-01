الرئيس الأميركي يهنئ الأمير الحسين بمناسبة زفافه.. ماذا قال؟





وقال بايدن مخاطبا ولي العهد: "أنت في وجداننا في هذا اليوم المليء بالفرح والاحتفال، ونحن نتطلع في السنوات المقبلة للعمل معك ومع والديك الفخورين فيك الملك عبدالله والملكة رانيا وجميع الأردنيين للاستمرار في تعميق الصداقة بين شعبينا، وكم تمنيت حقا أن أكون معكم جميعا اليوم"، وفق ما نقلت قناة (المملكة).



بدورها، قالت جيل بايدن، السيدة الأولى في الولايات المتحدة، في فيديو بثته، السفارة الأميركية في عمّان على (توتير) وإلى جانبها زوجها بايدن: "ولي العهد الحسين والأميرة رجوة تهانينا. اليوم وأنتما تبدآن حياتكما الجديدة معا نتمنى لكما مستقبلا زاهرا بالحب والسرور والصحة الوافرة".





يشار إلى أن جيل بايدن حضرت إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في حفل الزفاف.





رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، وزجته جيل بايدن، اليوم الخميس، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بمناسبة زفافه والأميرة رجوة الحسين.