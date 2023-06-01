نتنياهو يُوجه رسالة إلى إيران والمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي





وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "لدي رسالة حادة وواضحة لكل من إيران والمجتمع الدولي، ستفعل إسرائيل كل ما يمكنها، لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية".





وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية نقلت عن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن "كمية اليورانيوم المخصب في إيران تكفي لصنع قنبلتين نوويتين".

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه يسمع كل المنشورات المتعلقة بإيران وبرنامجها النووي.