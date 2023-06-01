صور وفيديو.. الموكب الأحمر المهيب في زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة
انطلق مساء اليوم الخميس، الموكب الأحمر في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين، والأميرة رجوة.
وقام الحسين ورجوة بإلقاء التحية على الآلاف من الأردنيين الذين احتشدوا في شوارع العاصمة الأردنية، عمان، ابتهاجاً بالزفاف الملكي.
وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، أنه جرى بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله ، اليوم الخميس الأول من حزيران/يونيو الجاري، عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف.
ورفع الديوان الملكي الهاشمي إلى مقام عميد آل البيت، الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، والعائلة الهاشمية، التهنئة والتبريك، ويتمنى للأمير الحسين والأميرة رجوة حياة هانئة.
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