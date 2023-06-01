صور وفيديو.. الموكب الأحمر المهيب في زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة

وقام الحسين ورجوة بإلقاء التحية على الآلاف من الأردنيين الذين احتشدوا في شوارع العاصمة الأردنية، عمان، ابتهاجاً بالزفاف الملكي.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، أنه جرى بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله ، اليوم الخميس الأول من حزيران/يونيو الجاري، عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف.



