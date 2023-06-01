الأردن: مرسوم ملكي بمنح رجوة بلقب أميرة

رام الله - دنيا الوطنصدر مرسوم ملكي في الأردن، بمنح الآنسة رجوة بنت خالد السيف، بلقب الأميرة رجوةُ الحسين، بمناسبة عقد قرانها على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، أنه جرى بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله ، اليوم الخميس الأول من حزيران/يونيو الجاري، عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف.ورفع الديوان الملكي الهاشمي إلى مقام عميد آل البيت، الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، والعائلة الهاشمية، التهنئة والتبريك، ويتمنى للأمير الحسين والأميرة رجوة حياة هانئة.